THÉÂTRE – LA CONTREBASSE Allées Paul Riquet Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Patrick Süskind écrit cette pièce peu avant le succès mondial de son roman « Le Parfum ». Avec un rayonnement universel, traduite dans une vingtaine de langues, ce chef d’œuvre d’humour grinçant est le portrait saisissant d’un être humain dans ses grandeurs et ses petitesses.

Payant – Réservation conseillée..

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Patrick Süskind wrote this play shortly before the worldwide success of his novel « The Perfume ». This universally acclaimed masterpiece of wry humor is a gripping portrait of human beings in all their greatness and smallness.

Charge – Reservations recommended.

Patrick Süskind escribió esta obra poco antes del éxito mundial de su novela El perfume. Esta obra maestra de humor irónico, universalmente aclamada y traducida a una veintena de idiomas, es un apasionante retrato del ser humano en toda su grandeza y pequeñez.

De pago – Se recomienda reservar.

Patrick Süskind schrieb dieses Stück kurz vor dem Welterfolg seines Romans « Das Parfum ». Mit einer universellen Ausstrahlung, in etwa zwanzig Sprachen übersetzt, ist dieses Meisterwerk des grimmigen Humors das eindringliche Porträt eines menschlichen Wesens in seiner Größe und seinen Kleinheiten.

Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

