MUSIQUE/LECTURE – L’ÉROTISME DE VIVRE Allées Paul Riquet Béziers, 28 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sur scène, Catherine Ringer, l’une des artistes les plus emblématiques de la scène européenne donne vie aux écrits de la poétesse Alice Mendelson. Avec sa voix incomparable, l’artiste sera accompagnée au piano par la musique de Grégoire Hetzel. Payant – Réservation conseillée..

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On stage, Catherine Ringer, one of Europe’s most emblematic artists, brings to life the writings of poet Alice Mendelson. With her incomparable voice, the artist will be accompanied on piano by the music of Grégoire Hetzel. Charge – Reservations recommended.

Sobre el escenario, Catherine Ringer, una de las artistas más emblemáticas de la escena europea, da vida a los escritos de la poetisa Alice Mendelson. Con su incomparable voz, la artista estará acompañada al piano por la música de Grégoire Hetzel. De pago – Se recomienda reservar.

Auf der Bühne erweckt Catherine Ringer, eine der emblematischsten Künstlerinnen der europäischen Szene, die Schriften der Dichterin Alice Mendelson zum Leben. Mit ihrer unvergleichlichen Stimme wird die Künstlerin am Klavier von der Musik von Grégoire Hetzel begleitet. Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

