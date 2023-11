GRAND GALA LYRIQUE DE L’OPÉRETTE À L’OPÉRA Allées Paul Riquet Béziers, 26 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion du 70ème anniversaire de l’association Les Amis du Bel Canto, ce n’est pas moins de 8 artistes de renommée internationale, vainqueurs du Concours International du Chant Lyrique de Béziers, qui seront présents sur scène. Payant – Réservation à l’office de tourisme.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To celebrate the 70th anniversary of the association Les Amis du Bel Canto, no fewer than 8 internationally renowned artists, winners of the Concours International du Chant Lyrique de Béziers, will take to the stage. Paying – Book at the Tourist Office

Con motivo del 70 aniversario de la asociación Les Amis du Bel Canto, nada menos que 8 artistas de renombre internacional, ganadores del Concours International du Chant Lyrique de Béziers, subirán al escenario. De pago – Reserve en la Oficina de Turismo

Anlässlich des 70. Geburtstags des Vereins Les Amis du Bel Canto werden nicht weniger als 8 international bekannte Künstler, die Gewinner des Internationalen Lyrik-Gesangswettbewerbs von Béziers, auf der Bühne stehen. Kostenpflichtig – Reservierung bei der Touristeninformation

