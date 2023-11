MARCHÉ DE NOËL DE BÉZIERS Allées Paul Riquet Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Près d’une trentaine d’exposants et artisans vous attendent sur le marché de Noël de Béziers!

Restauration possible sur place. Animation musicale tous les vendredis et samedis..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 20:30:00. .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Nearly thirty exhibitors and craftsmen await you at the Béziers Christmas Market!

Catering available on site. Musical entertainment every Friday and Saturday.

Cerca de treinta expositores y artesanos le esperan en el mercado de Navidad de Béziers

Restauración in situ. Animación musical todos los viernes y sábados.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Béziers erwarten Sie fast 30 Aussteller und Kunsthandwerker!

Essen und Trinken ist vor Ort möglich. Musikalische Unterhaltung an allen Freitagen und Samstagen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE