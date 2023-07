LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS – THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES Allées Paul Riquet Béziers, 24 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

« La grande fabrique de mots » est un pays où les gens ne parlent presque pas. Pour pouvoir prononcer des mots, il faut les acheter et les avaler, et ceux qui n’ont pas d’argent doivent parfois fouiller les poubelles. Les mots jetés ne sont cependant pas très intéressant mais heureusement, certaines choses ne peuvent pas s’acheter car elles n’ont pas de prix.

À partir de 5 ans.

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



« The great word factory » is a country where people hardly speak at all. In order to speak words, they have to be bought and swallowed, and those without money sometimes have to rummage through garbage cans. The discarded words aren’t very interesting, however, but fortunately some things can’t be bought because they’re priceless.

Ages 5 and up

« La grande fabrique de mots » es un país donde la gente apenas habla. Para hablar las palabras hay que comprarlas y tragárselas, y los que no tienen dinero a veces tienen que rebuscar en los cubos de basura. Las palabras que se tiran no son muy interesantes, pero afortunadamente hay cosas que no se pueden comprar porque no tienen precio.

A partir de 5 años

« Die große Wörterfabrik » ist ein Land, in dem die Menschen fast nicht sprechen. Um Wörter aussprechen zu können, müssen sie sie kaufen und schlucken, und wer kein Geld hat, muss manchmal in den Mülltonnen wühlen. Die weggeworfenen Wörter sind allerdings nicht sehr interessant, aber zum Glück kann man manche Dinge nicht kaufen, weil sie keinen Preis haben.

Ab 5 Jahren

