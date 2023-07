LYRIQUE – BELLA NAPOLI Allées Paul Riquet Béziers, 10 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Entre grand répertoire de l’Opéra et chanson traditionnelle, Bella Napoli vous propose un répertoire musical unique pour une soirée lyrique dédiées aux mélodies napolitaines et italiennes. Habitués des plus grandes scènes, ces quatre chanteurs d’opéras, accompagnés d’une talentueuse pianiste, nous invitent à un voyage musical avec au programme « Torna a surriento », « Vaga luna », « Bisse d’arte »….

2023-11-10 20:00:00

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Bella Napoli’s unique musical repertoire combines the great operatic repertoire with traditional songs, for an evening of opera dedicated to Neapolitan and Italian melodies. Accustomed to the biggest stages, these four opera singers, accompanied by a talented pianist, invite us on a musical journey with « Torna a surriento », « Vaga luna », « Bisse d’arte »…

Combinando el gran repertorio operístico con canciones tradicionales, Bella Napoli le ofrece un repertorio musical único para una velada de ópera dedicada a las melodías napolitanas e italianas. Acostumbrados a los mayores escenarios, estos cuatro cantantes de ópera, acompañados por un pianista de talento, nos invitan a un viaje musical con el programa « Torna a surriento », « Vaga luna », « Bisse d’arte »…

Zwischen großem Opernrepertoire und traditionellen Liedern bietet Ihnen Bella Napoli ein einzigartiges musikalisches Repertoire für einen lyrischen Abend, der den neapolitanischen und italienischen Melodien gewidmet ist. Diese vier Opernsänger, die mit den größten Bühnen vertraut sind, werden von einer talentierten Pianistin begleitet und laden uns zu einer musikalischen Reise ein. Auf dem Programm stehen « Torna a surriento », « Vaga luna », « Bisse d’arte »…

