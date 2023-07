LES RENCONTRES SANDWICHS – RÉCITAL DE HARPE – MARIE-MARGUERITE CANO Allées Paul Riquet Béziers, 9 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Autour de mélodies connues, la harpiste Marie-Marguerite Cano vous propose un voyage musical. Elle vous emmènera dans des univers différents tout en créant des moments d’émotions. Payant – Réservation fortement conseillée. Repas tiré du sac ou possibilité de se restaurer à l’espace bar sur place..

2023-11-09 12:30:00 fin : 2023-11-09 13:15:00. EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Harpist Marie-Marguerite Cano will take you on a musical journey based on well-known melodies. She’ll take you to different worlds, creating moments of emotion. Charge – Reservations strongly recommended. Packed lunch or bar available on site.

La arpista Marie-Marguerite Cano le llevará en un viaje musical basado en conocidas melodías. Le hará viajar por diferentes mundos, creando momentos de pura emoción. De pago – Se recomienda encarecidamente reservar. Almuerzo para llevar o bar disponible in situ.

Rund um bekannte Melodien lädt Sie die Harfenistin Marie-Marguerite Cano zu einer musikalischen Reise ein. Sie wird Sie in verschiedene Welten entführen und dabei emotionale Momente schaffen. Kostenpflichtig – Reservierung dringend empfohlen. Essen aus dem Rucksack oder Möglichkeit, sich an der Bar vor Ort zu verpflegen.

