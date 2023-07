DESSAY CHANTE NOUGARO Allées Paul Riquet Béziers, 19 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Avec sa voix intime, Nathalie Dessay caresse les mots de Nougaro avec un regard nouveau. Tout en délicatesse, les poèmes de l’artiste sont mis en musique par le chef d’orchestre et pianiste, Yvan Cassar. Réservation conseillée..

2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



With her intimate voice, Nathalie Dessay caresses Nougaro’s words with a fresh perspective. The delicate poems are set to music by conductor and pianist Yvan Cassar. Reservations recommended.

Con su voz íntima, Nathalie Dessay acaricia las palabras de Nougaro con una nueva perspectiva. Los delicados poemas de Dessay están musicados por el director de orquesta y pianista Yvan Cassar. Se recomienda reservar.

Mit ihrer intimen Stimme streichelt Nathalie Dessay die Worte von Nougaro mit einem neuen Blick. Die zarten Gedichte des Künstlers werden von dem Dirigenten und Pianisten Yvan Cassar vertont. Reservierung empfohlen.

