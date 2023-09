BÉZIERS URBAN TRAIL Allées Paul Riquet Béziers, 13 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Béziers Urban Trail revient pour la 4ème édition ! Vous vous demandez sûrement comment elle va se dérouler ? Et bien c’est simple, vous avez le choix ! Course sur 22, 15 ou 9km ou encore 9km de randonnée.

Inscription obligatoire et un certificat médical doit être fourni (questionnaire de santé pour les mineurs)..

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Béziers Urban Trail is back for its 4th edition! You’re probably wondering what it’s going to be like? Well, the answer is simple: the choice is yours! A 22km, 15km or 9km race, or a 9km hike.

Registration is compulsory and a medical certificate must be provided (health questionnaire for minors).

La Ruta Urbana de Béziers celebra su 4ª edición Seguramente te preguntarás cómo será La respuesta es sencilla: ¡tú eliges! Una carrera de 22 km, 15 km o 9 km, o una caminata de 9 km.

La inscripción es obligatoria y hay que presentar un certificado médico (cuestionario de salud para los menores).

Der Béziers Urban Trail kehrt für die 4. Ausgabe zurück! Sie fragen sich bestimmt, wie er ablaufen wird? Nun, es ist ganz einfach: Sie haben die Wahl! Lauf über 22, 15 oder 9 km oder auch 9 km Wanderung.

Die Anmeldung ist obligatorisch und es muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden (Gesundheitsfragebogen für Minderjährige).

Mise à jour le 2023-09-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE