LES BRESCOUDOS À BÉZIERS Allées Paul Riquet Béziers, 2 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Comme chaque année, retrouvez les Brescoudos sur les Allées Paul Riquet! Entrée libre..

2023-09-02 12:30:00 fin : 2023-09-02 16:30:00. .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



As every year, join the Brescoudos on the Allées Paul Riquet! Free admission.

Como cada año, únase a los Brescoudos en las Allées Paul Riquet La entrada es gratuita.

Wie jedes Jahr finden Sie die Brescoudos auf den Allées Paul Riquet! Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT BEZIERS MEDITERRANEE