SHOW DE CATCH COSPLAY Allées Paul Riquet Béziers, 26 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’Association Biterroise de Catch vous attend nombreux pour assister à un grand show de catch cosplay!

Entrée libre..

2023-08-26 18:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Association Biterroise de Catch is looking forward to seeing you at a great cosplay wrestling show!

Admission free.

¡La Association Biterroise de Catch espera verte en un gran espectáculo de lucha cosplay!

La entrada es gratuita.

Die Association Biterroise de Catch erwartet Sie zu einer großen Cosplay-Wrestling-Show!

Eintritt frei.

