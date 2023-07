FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Allées Paul Riquet Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sur le parvis du théâtre, place aux soirées DJ’s avec Laurent Pepper, Philippe Corti, La Petite Culotte ou encore La Banda Mescladis, les Mesclakids et Floréal Vaquerin en ouverture de la Féria. Entrée libre..

2023-08-11 21:30:00 fin : 2023-08-14 . .

Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In front of the theater, DJ evenings with Laurent Pepper, Philippe Corti, La Petite Culotte and La Banda Mescladis, the Mesclakids and Floréal Vaquerin to open the Féria. Admission free.

Frente al teatro, noches de DJ con Laurent Pepper, Philippe Corti, La Petite Culotte y La Banda Mescladis, los Mesclakids y Floréal Vaquerin para abrir la Féria. Entrada gratuita.

Auf dem Vorplatz des Theaters finden DJ-Abende mit Laurent Pepper, Philippe Corti, La Petite Culotte oder auch La Banda Mescladis, den Mesclakids und Floréal Vaquerin zur Eröffnung der Féria statt. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE