Dégagnac Lot Dégagnac Les stands des artisans venus montrer leur savoir-faire seront répartis sur tout l’espace du jardin ; une autre façon de visiter le jardin…

Nombreuses animations enfants/adultes – Expositions, stands – Visites – Buvette.

Restauration sur place : réservation au 05.65.41.53.21 (Pensez à apporter vos couverts) Venez découvrir ou redécouvrir le jardin dans le cadre des “Rendez-vous au Jardin” !

C’est la grande fête du Jardin Bourian : on ouvre ses allées !

