NOËL À MURET ALLEES NIEL Muret, 4 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

À partir du 15 décembre, Noël s’installe à Muret avec de nombreuses activités et animations, sa traditionnelle patinoire et son marché toujours aussi varié dans ses propositions..

2023-12-15 fin : 2024-01-07 . .

ALLEES NIEL Allées Niel

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



From December 15 onwards, Muret is set to host Christmas with a host of activities and events, its traditional ice rink and its market, as varied as ever in its offerings.

A partir del 15 de diciembre, Muret celebrará la Navidad con un sinfín de actividades y eventos, su tradicional pista de hielo y su mercado, tan variado como siempre.

Ab dem 15. Dezember hält Weihnachten in Muret Einzug mit zahlreichen Aktivitäten und Animationen, seiner traditionellen Eisbahn und einem Markt, dessen Angebote immer noch sehr vielfältig sind.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE