Exposition Les géants d’acier – Maxime Voidy Allées Montesquieu, 22 mars 2023, Billère.

L’aménagement du territoire, la préservation du patrimoine et les questions environnementales sont au coeur de la pratique artistique de Maxime Voidy qui s’appuie sur une étude méthodique des espaces qu’il arpente alors que leurs

activités sont en pause. Les géants d’acier est l’exposition née de la recherche pseudo-scientifique sur le silo à grain qu’il a effectuée lors de sa résidence au BO en mars 2021..

Allées Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The development of the territory, the preservation of the inheritance and the environmental questions are in the heart of the artistic practice of Maxime Voidy who leans on a methodical study of the spaces which he surveys while their activities are in pause

while their activities are in pause. Les géants d?acier is the exhibition born from the pseudo-scientific research on the grain silo that he conducted during his residency at the BO in March 2021.

La ordenación del territorio, la conservación del patrimonio y las cuestiones medioambientales están en el centro de la práctica artística de Maxime Voidy, que se basa en un estudio metódico de los espacios que inspecciona mientras sus actividades están en pausa

mientras sus actividades están en pausa. Les géants d’acier es la exposición nacida de la investigación pseudocientífica sobre el silo de grano que realizó durante su residencia en el BO en marzo de 2021.

Die Raumplanung, die Erhaltung des Kulturerbes und Umweltfragen stehen im Mittelpunkt der künstlerischen Praxis von Maxime Voidy

aktivitäten pausiert werden. Die Stahlgiganten ist die Ausstellung, die aus seiner pseudowissenschaftlichen Untersuchung des Getreidesilos hervorgegangen ist, die er während seines Aufenthalts im BO im März 2021 durchgeführt hat.

