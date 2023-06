Vide Grenier Allées Marines Capbreton, 17 septembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

VIDE GRENIER

Venez rencontrer et chiner auprès des 200 exposants qui seront présents à cette occasion !

Renseignements : 06 66 25 56 97.

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Allées Marines PLACE DU MARCHÉ

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



GARDEN VACUUM

Come and meet the 200 exhibitors who’ll be on hand!

Information: 06 66 25 56 97

VACÍO JARDÍN

Venga a conocer a algunos de los 200 expositores que estarán presentes

Información: 06 66 25 56 97

VIDEO GRENIER

Treffen Sie sich mit den 200 Ausstellern, die bei dieser Gelegenheit anwesend sein werden, und stöbern Sie nach Schnäppchen!

Auskunft: 06 66 25 56 97

