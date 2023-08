Découverte du patrimoine en calèche ALLEES MARCEL JULLIAN Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Découverte du patrimoine en calèche 16 et 17 septembre ALLEES MARCEL JULLIAN Possibilité de rejoindre les différents sites librement ou en calèche

Circuit 1 – Le Centre Ancien

Circuit 2 – La Crau de Châteaurenard – Pour la Saint Omer, 3 attelages vous emmènent à la découverte du patrimoine vivant. Char traditionnel des Enclumes, attelé de chevaux de traits et groupes folkloriques refont vivre nos belles traditions. – dimanche matin, sur inscription au 06 22 95 45 51, places limitées. Départ à 9h30, retour à 12h30 ALLEES MARCEL JULLIAN Avenue Marx Dormoy 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490242550 http://ot.chateaurenard.com Rejoignez les différents sites en calèche. Les arrêts seront bligatoires sur chaque site. Les visiteurs pourront ainsi profiter des animations proposées. Une calèche reviendra chercher les visiteurs pour les accompagner au site suivant, à la fin de la visite. ACCES PIETONNIER – PARKING DES ALLEES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

