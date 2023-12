SPECTACLE DE NOËL Allées Larbanès Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 La Mairie de Maubourguet, la Croix-Rouge et le Secours catholique vous proposent une après-midi récréative. Au programme :

16h spectacle avec Eric Valery, magicien-ventriloque ;

17h photos avec le père-noël ; Et goûter offert aux enfants et parents (chocolat chaud, gâteaux, friandises, boissons fraiches, café). Venez nombreux !.

Allées Larbanès Centre culturel jean glavany

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

