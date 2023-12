Spectacle et Goûter de Noel Allées Larbanès Maubourguet, 20 décembre 2023 10:30, Maubourguet.

Maubourguet,Hautes-Pyrénées

Spectacle et Goûter de Noël !

Au programme :

10h30 : Une heure de conte « La lettre au père Noël » interprété par le Théâtre les 7 chandelles.

16h: Goûter participatif de noël

Venez nombreux !

Inscription conseillée.

2023-12-20 10:30:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

Allées Larbanès C.A.C Jean Glavany

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas show and party!

On the program:

10:30 am: An hour of storytelling, « La lettre au père Noël », performed by Théâtre les 7 chandelles.

4pm: Participatory Christmas snack

Come one, come all!

Registration recommended

Espectáculo y fiesta de Navidad

En el programa:

10:30 h: Una hora de cuentacuentos, « La lettre au père Noël », a cargo del Théâtre les 7 chandelles.

16.00 h: Merienda de Navidad participativa

Venid todos

Inscripción recomendada

Show und Weihnachtsgoûter!

Auf dem Programm stehen:

10:30 Uhr: Eine Stunde lang wird das Märchen « Der Brief an den Weihnachtsmann » vom Theater Les 7 chandelles vorgetragen.

16 Uhr: Gemeinsame Weihnachtsfeier

Kommen Sie zahlreich!

Anmeldung empfohlen

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65