VILLAGE SAPEURS-POMPIERS ALLÉES JULES GUESDE Toulouse, 4 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez visiter la plus grande caserne de France et découvrir les missions des sapeurs-pompiers au travers de nombreuses animations. Des stands animés, des démonstrations, des ateliers de sensibilisation aux gestes qui sauvent & aux risques de sécurité civile..

2023-10-04 fin : 2023-10-08 21:00:00. .

ALLÉES JULES GUESDE Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and visit France’s largest fire station and discover the missions of the fire department through a wide range of activities. Animated stands, demonstrations and workshops to raise awareness of life-saving techniques and civil protection risks.

Venga a visitar el mayor parque de bomberos de Francia y descubra más de cerca la labor de los bomberos. Habrá animados stands, demostraciones y talleres para dar a conocer las técnicas de salvamento y los riesgos de protección civil.

Besuchen Sie die größte Kaserne Frankreichs und entdecken Sie die Aufgaben der Feuerwehr anhand zahlreicher Animationen. Animierte Stände, Vorführungen, Workshops zur Sensibilisierung für lebensrettende Maßnahmen & Risiken der zivilen Sicherheit.

