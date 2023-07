LA GRANDE COURSE DE TROTTINETTES Allées Jules Guesde Toulouse, 23 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Grande Course de Trottinettes revient à Toulouse pour une 3ème édition !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Allées Jules Guesde DEVANT LE MUSÉUM

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Grande Course de Trottinettes returns to Toulouse for a 3rd edition!

La Grande Course de Trottinettes vuelve a Toulouse en su 3ª edición

Das Große Tretrollerrennen kehrt für eine dritte Ausgabe nach Toulouse zurück!

