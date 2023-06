LA NUIT DU HANDICAP ALLEES JULES GUESDE Toulouse, 10 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La rencontre est une fête ! Venez 5 min ou 5h !

Cet évènement pour les personnes en situation de handicap à pour but de créer la rencontre, brisez les clichés et révéler les talents..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

ALLEES JULES GUESDE Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The meeting is a party! Come along for 5 minutes or 5 hours!

This event for people with disabilities aims to create encounters, break down clichés and reveal talents.

¡La reunión es una fiesta! ¡Acompáñanos 5 minutos o 5 horas!

Este evento para personas con discapacidad pretende reunir a la gente, romper tópicos y revelar talentos.

Die Begegnung ist ein Fest! Kommen Sie für 5 Minuten oder 5 Stunden!

Diese Veranstaltung für Menschen mit Behinderungen zielt darauf ab, Begegnungen zu schaffen, Klischees zu durchbrechen und Talente zu enthüllen.

Mise à jour le 2023-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE