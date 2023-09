Microexplosive Road Allées Jules-Guesde Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Microexplosive Road Allées Jules-Guesde Toulouse, 5 novembre 2023, Toulouse. Microexplosive Road Dimanche 5 novembre, 11h30, 17h00 Allées Jules-Guesde Accès libre et gratuit Spectacle Microexplosive road le 5 novembre Microexplosive road est le titre d’un travail d’exploration collaboratif entre Gwendoline Robin et Vincent Martial.

À travers l’exploration microscopique de la matière en transformation, ils mettent en scène des processus de métamorphose amplifiés afin de créer un univers performatif.

Cires, mèches, poudres… Microexplosive Road est une performance qui met en scène un ensemble d’éléments qui se transforment et laissent entendre leurs sonorités. Horaires : Le dimanche 5 novembre, de 11h30 à 12h10 et de 17h à 17h40 Accès libre et gratuit

Allées Jules Guesde

Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

