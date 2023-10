Hydrogen’Oc Allées Jules-Guesde Toulouse, 28 octobre 2023, Toulouse.

Le samedi 28 & le dimanche 29 octobre, de 14h à 18h

Bienvenue dans le multivers énergétique avec le projet Hydrogèn’Oc !

Et si nous nous projetions dans un monde alimenté essentiellement par l’hydrogène vert et les énergies renouvelables ?

En tournée dans la région Occitanie, les associations scientifiques Instant Science, Kimiyo, le Centre de l’imaginaire scientifique et technique et Planète Sciences Occitanie invitent le public à découvrir l’hydrogène vert, de sa production à son utilisation, tout en interrogeant ses usages et perspectives en région Occitanie.

En partenariat avec Planète Sciences Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie

Allées Jules Guesde

Crédit image : © Instant Science

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

