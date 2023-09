L’Antre de feu Allées Jules-Guesde Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

L’Antre de feu 21 et 22 octobre Allées Jules-Guesde Accès libre et gratuit

Samedi 21 & Dimanche 22 octobre, de 19h à 20h, sur les Allées Jules Guesde

Fasciné par la beauté et la puissance du feu, le mage Yurek Balok en veut toujours plus : en quête de nouvelles flammes et de torrents de braises, il veut invoquer le feu ultime !

Mais une malédiction s’abat sur le spectacle et les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu… Car dans le conte, comme dans la vie, il y a des moments d’entre-deux où l’on peut encore choisir de changer la fin de l’histoire !

Jonglerie enflammée, braise, artifice et clown : tout est là pour provoquer un cocktail explosif !

Accès libre et gratuit

Allées Jules Guesde

—

Crédit image : © Association Hazzard

Allées Jules-Guesde Allées Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.lesyeuxdanslereve.fr/antredefeu »}, {« link »: « https://www.lesyeuxdanslereve.fr/?fbclid=IwAR0ux8BP4fbiST3plHPsccrqDe0ZicgZeggPOTWJpIDoyYZJaO790fAALEM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

2023-10-22T19:00:00+02:00 – 2023-10-22T20:00:00+02:00

LSQ23 LSQ2023