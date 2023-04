Foire de l’artisanat FARCAMA Allées Jean-Jaurès Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Foire de l’artisanat FARCAMA Allées Jean-Jaurès, 27 avril 2023, Toulouse. Foire de l’artisanat FARCAMA 27 – 30 avril Allées Jean-Jaurès Présentation La foire de l’artisanat de Castilla-La-Mancha présente un étalage unique de produits conçus avec passion et savoir-faire : céramique, poterie, meubles, maroquinerie, bijouterie, textile, travail du métal… Véritable vitrine du patrimoine culturel de la troisième plus grande région d’Espagne, la foire, dont le rayonnement est européen, s’invite dans la Ville Rose pour sa 42e édition. Du jeudi au dimanche, découvrez une cinquantaine d’exposants sur les allées Jean Jaurès. Allées Jean-Jaurès Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse, France Toulouse Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T10:00:00+02:00 – 2023-04-27T13:00:00+02:00

2023-04-30T15:00:00+02:00 – 2023-04-30T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Allées Jean-Jaurès Adresse Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Allées Jean-Jaurès Toulouse

Allées Jean-Jaurès Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Foire de l’artisanat FARCAMA Allées Jean-Jaurès 2023-04-27 was last modified: by Foire de l’artisanat FARCAMA Allées Jean-Jaurès Allées Jean-Jaurès 27 avril 2023 Allées Jean Jaurès Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne