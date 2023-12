Les allées de Noël et bulles magiques Allées Jean Jaurès Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Cette années les allées seront parées de boules de neiges géantes scénographiées ainsi que des automates, des décorations lumineuses et des manèges de Noël.. Enfants

2023-12-08 fin : 2024-01-07 . .

Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the aisles will be adorned with giant, scenic snowballs, automatons, illuminated decorations and Christmas merry-go-rounds.

Este año, los pasillos estarán engalanados con bolas de nieve gigantes, además de autómatas, adornos iluminados y tiovivos navideños.

In diesem Jahr werden die Gassen mit riesigen, szenisch gestalteten Schneekugeln sowie mit Automaten, Lichtdekorationen und Weihnachtskarussells geschmückt sein.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Istres