Déambulation musicale et lumineuse avec les Wagonotes Allées Jean Jaurès Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Déambulation musicale et lumineuse avec les Wagonotes Allées Jean Jaurès Istres, 1 décembre 2023, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Ouverture des allées de Noël avec les Wagonotes de la compagnie des

Enjoliveurs..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Allées Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Opening of the Christmas aisles with the Wagonotes de la compagnie des

Enjoliveurs. Apertura de los pasillos navideños con los Wagonotes de la compagnie des

Enjoliveurs. Eröffnung der Weihnachtsgassen mit den Wagonotes von den

Radkappen. Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Allées Jean Jaurès Adresse Allées Jean Jaurès Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Allées Jean Jaurès Istres latitude longitude 43.514311;4.987304

Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/