Soirée dansante et Karaoké Allées Georges Mantel Podensac, 18 novembre 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

Le Comité de Jumelage organise une sympathique soirée, l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis, pour un moment convivial. Le samedi 18 novembre à la salle des fêtes du Sporting..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Allées Georges Mantel Salle du Sporting

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité de Jumelage (Twinning Committee) is organizing a friendly evening for families and friends. Saturday November 18 at the Sporting Hall.

El Comité de Jumelage (Comité de Hermanamiento) organiza una velada lúdica, una ocasión para que las familias y los amigos se reúnan y disfruten de su mutua compañía. Sábado 18 de noviembre en el pabellón deportivo.

Das Partnerschaftskomitee organisiert einen netten Abend, die Gelegenheit, sich mit Familie oder Freunden zu treffen und einen gemütlichen Abend zu verbringen. Am Samstag, den 18. November im Festsaal des Sporting.

