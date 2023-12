LES ALLÉES, BROCANTE ET ANTIQUITÉS ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

fin : 2024-01-07 Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des allées François-Verdier en plein cœur de Toulouse !.

Plus de 100 exposants vous proposent pendant 3 jours des objets rares et curieux pour toutes les bourses. Du tableau à l’objet de déco unique tout en passant par du mobilier contemporain ou ancien, des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe Vintage ou chic. Vous trouverez assurément votre bonheur ! Les amateurs de livres et de gravures ne seront pas en reste. 2 camions de restauration, grillades, snack, crêpes, plats maisons et buvette sur place. La brocante « des Allées » se tient une fois par mois sur les allées François-Verdier, elle commence le premier vendredi de chaque mois et se tient pendant 3 jours jusqu’au dimanche en fin d’après -midi . .

ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Allées Forain-François Verdier

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

