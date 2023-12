BROCANTE DE NOËL ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 09:00:00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 17:30:00

Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des allées pour trouver le cadeau original à glisser sous le sapin !

Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante des allées pour trouver le cadeau original à glisser sous le sapin !

Plus de 60 marchands vous proposent pendant une journée des objets rares et curieux pour toutes les bourses. Du tableau à l’objet de déco unique tout en passant par du mobilier contemporain ou ancien, des fripes haut de gamme pour garnir votre garde-robe Vintage ou chic. Vous trouverez assurément votre bonheur ! Les amateurs de livres et de gravures ne seront pas en reste. Et pour cette brocante édition spéciale Noël, ne manquez pas le passage du Père Noël !

Pour les plus sages, il y aura une distribution de chocolats. Un stand de l’association Atpa SPA de Toulouse sera également présent avec de beaux objets offerts par les brocs et dont la vente sera au profit exclusif de l’association de défense de nos amis. .

