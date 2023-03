Soirée Food Trucks Allée François Verdier Allées François Verdier Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée Food Trucks Allée François Verdier Allées François Verdier, 12 mai 2023, Toulouse. Soirée Food Trucks Allée François Verdier Vendredi 12 mai, 18h00 Allées François Verdier Entrée libre Découvrez les saveurs de notre région, uniquement avec des trucks : bonne ambiance, scène musicale, convivialité et qualité sont au rendez-vous ! Allées François Verdier Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France Toulouse Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-12T18:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00 villes pour tous food trucks Image par Bruno Charlier de Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Allées François Verdier Adresse Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Allées François Verdier Toulouse

