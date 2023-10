La Nuit de la Lecture, à Pradines Allées François-Mitterrand Pradines, 20 janvier 2024, Pradines.

Pradines,Lot

Evènement incontournable, les Nuits de la lecture s’invitent dans les bibliothèques et les médiathèques du Grand Cahors. Le thème de cette 8ème édition est celui du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Des lectures, des spectacles, des jeux, des percussions corporelles et bien d’autres surprises vous attendent !.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Allées François-Mitterrand Médiathèque

Pradines 46090 Lot Occitanie



A not-to-be-missed event, the Nuits de la lecture (Reading Nights) are taking place in the libraries and media libraries of Greater Cahors. The theme of this 8th edition is that of the body, a way of echoing, of course, the Olympic Games which will be taking place this summer. Readings, shows, games, body percussion and many other surprises await you!

Cita ineludible, las Noches de Lectura se celebran en las bibliotecas y mediatecas del Gran Cahors. El tema de esta 8ª edición es el cuerpo, una forma de hacerse eco de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en verano. Lecturas, espectáculos, juegos, percusión corporal y muchas otras sorpresas le esperan

Die Lesenächte (Nuits de la lecture) sind ein Muss in den Bibliotheken und Mediatheken des Großraums Cahors. Das Thema der 8. Ausgabe ist der Körper, natürlich in Anlehnung an die Olympischen Spiele, die im Sommer stattfinden werden. Es erwarten Sie Lesungen, Aufführungen, Spiele, Bodypercussion und viele weitere Überraschungen!

Mise à jour le 2023-09-29 par Département du Lot