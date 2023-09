Ateliers créatifs à la Médiathèque de Pradines Allées François-Mitterrand Pradines, 2 novembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Ateliers créatifs pour petits et grands, thématiques variées.

À partir de 12 ans – sur inscription. Limité à 10 participants..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:30:00. EUR.

Allées François-Mitterrand Médiathèque de Pradines

Pradines 46090 Lot Occitanie



Creative workshops for young and old on a variety of themes.

From age 12 – registration required. Limited to 10 participants.

Talleres creativos para grandes y pequeños sobre diversos temas.

A partir de 12 años – inscripción obligatoria. Limitado a 10 participantes.

Kreative Workshops für Groß und Klein, verschiedene Themen.

Ab 12 Jahren – nach Anmeldung. Begrenzt auf 10 Teilnehmer.

Mise à jour le 2023-08-22 par OT Cahors – Vallée du Lot