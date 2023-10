P’tit déj, on lit ! à la médiathèque de Pradines Allées François-Mitterrand Pradines, 16 septembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Autour d’un café, dans un esprit convivial, les adhérents préparent la liste de leurs livres coups de cœur. L’occasion d’échanger autour de leur passion commune : la lecture et aussi parfois le cinéma ou la musique..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Allées François-Mitterrand Médiathèque de Pradines

Pradines 46090 Lot Occitanie



Over a cup of coffee, in a convivial atmosphere, members prepare a list of their favorite books. It’s an opportunity to share their common passion: reading, and sometimes cinema or music too.

En torno a una taza de café, en un ambiente cordial, los miembros preparan una lista de sus libros favoritos. Es una gran oportunidad para hablar de su pasión compartida: la lectura, y a veces también el cine o la música.

Bei einer Tasse Kaffee und in geselliger Runde bereiten die Mitglieder eine Liste ihrer Lieblingsbücher vor. Dabei tauschen sie sich über ihre gemeinsame Leidenschaft aus: das Lesen und manchmal auch über Filme oder Musik.

Mise à jour le 2023-08-22 par OT Cahors – Vallée du Lot