Les rendez-vous de l’Agora Allées Fenelon Cahors, 19 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

A l’Agora, automne rime avec grand ménage. Chaque mercredi, les bénévoles ratissent les feuilles mortes, paillent les vivaces et nettoient les bacs potagers pour préparer le repiquage des légumes d’hiver. Les prochaines semaines seront consacrées aux boutures et à la multiplication des plants, ainsi qu’au tressage des cannes de provence sur les barrières..

2023-11-19 14:30:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Allées Fenelon L’Agora

Cahors 46000 Lot Occitanie



At the Agora, autumn rhymes with housework. Every Wednesday, volunteers rake up dead leaves, mulch perennials and clean out vegetable trays in preparation for transplanting winter vegetables. The next few weeks will be devoted to taking cuttings and multiplying seedlings, as well as braiding Provence canes on the fences.

En el Ágora, el otoño es sinónimo de limpieza. Todos los miércoles, los voluntarios rastrillan las hojas muertas, cubren de mantillo las plantas perennes y limpian las bandejas de hortalizas para preparar el trasplante de las verduras de invierno. Las próximas semanas se dedicarán a sacar esquejes y propagar plantones, así como a trenzar caña provenzal alrededor de las vallas.

In der Agora reimt sich Herbst auf Großputz. Jeden Mittwoch harken die Freiwilligen das Laub zusammen, mulchen die Stauden und säubern die Gemüsekisten, um das Auspflanzen des Wintergemüses vorzubereiten. In den nächsten Wochen werden Stecklinge geschnitten, Setzlinge vermehrt und Provence-Ruten an den Zäunen geflochten.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Cahors – Vallée du Lot