Festival Guitaralde – Diane TELL + Jean-Marie ECAY Allées du Vieux Fort Hendaye, 8 juillet 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert dit que le mot « arbalète » est toujours une « belle occasion pour raconter l’histoire de Guillaume Tell. » autant de cordes à son arc qu’à sa guitare, et des flèches qui, même par-dessus l’Atlantique, visent en plein coeur : telle est-elle, notre Tell à nous, prénommée Diane.

Et dans le petit dictionnaire des « guitaristes reçus » qu’il faudra écrire un jour, c’est son nom qu’Hendaye s’apprête à rajouter. Depuis son Québec natal, Diane Tell n’en finit

pas de nous promener en chansons dans les méandres de la sensibilité et de l’émotion, et c’est un immense plaisir de la retrouver en terre basque qu’elle connaît bien, le temps

d’un récital guitare-voix qui nous emmènera en voyage dans les plus beaux pays du monde…

elle s’apprête à poser ses valises à Hendaye, le temps d’une ballade romantique où la guitare s’écrira avec deux ailes….

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Allées du Vieux Fort Fronton de Gaztelu Zahar

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In his dictionnaire des idées reçues, Flaubert says that the word « crossbow » is always a « good opportunity to tell the story of William Tell ». As many strings to his bow as to his guitar, and arrows that, even over the Atlantic, aim right at the heart: such is our Tell, named Diane.

And in the little dictionary of « received guitarists » that will have to be written one day, it’s her name that Hendaye is about to add. From her native Quebec, Diane Tell never stops

and emotion, and it’s a great pleasure to welcome her back to the Basque country, where she is so familiar, for a guitar-vocal recital

a guitar-voice recital that will take us on a journey to some of the world?s most beautiful countries…

she is about to set down her bags in Hendaye, for a romantic ballad in which the guitar will be written with two wings…

En su dictionnaire des idées reçues, Flaubert dice que la palabra « ballesta » es siempre una « buena ocasión para contar la historia de Guillermo Tell ». Tantas cuerdas en su arco como en su guitarra, y flechas que, incluso sobre el Atlántico, apuntan justo al corazón: así es nuestro Tell, llamado Diane.

Y en el pequeño diccionario de « guitarristas recibidos » que habrá que escribir algún día, es su nombre el que Hendaya se dispone a añadir. Desde su Quebec natal, Diane Tell nunca ha dejado de

y emoción, y es un gran placer acogerla de nuevo en el País Vasco, que tan bien conoce, para un recital de guitarra-voz

un recital de guitarra-voz que nos llevará de viaje a algunos de los países más bellos del mundo…

se prepara para dejar las maletas en Hendaya, para una balada romántica en la que la guitarra se escribirá con dos alas…

In seinem Wörterbuch der überlieferten Ideen sagt Flaubert, dass das Wort « Armbrust » immer eine « schöne Gelegenheit ist, die Geschichte von Wilhelm Tell zu erzählen ». So viele Saiten an ihrem Bogen wie an ihrer Gitarre und Pfeile, die selbst über den Atlantik hinweg mitten ins Herz treffen: Das ist sie, unsere Tell mit dem Namen Diane.

Und in dem kleinen Lexikon der « Gitarristen, die empfangen wurden », das eines Tages geschrieben werden muss, wird Hendaye ihren Namen hinzufügen. Von ihrer Heimat Québec aus hat Diane Tell immer wieder

es ist ein großes Vergnügen, sie im Baskenland, das sie gut kennt, für die Dauer eines Konzerts wiederzusehen

eines Gitarren- und Gesangskonzerts, das uns auf eine Reise in die schönsten Länder der Welt mitnehmen wird…

sie wird ihre Koffer in Hendaye abstellen, um eine romantische Ballade zu spielen, bei der die Gitarre mit zwei Flügeln geschrieben wird…

Mise à jour le 2023-06-15 par Hendaye Tourisme & Commerce