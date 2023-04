Semaine du numérique – journée spéciale tourisme Allées du Duc de Ventadour Venerque Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Venerque

Semaine du numérique – journée spéciale tourisme Allées du Duc de Ventadour, 27 avril 2023, Venerque. Semaine du numérique – journée spéciale tourisme Jeudi 27 avril, 10h30, 14h00 Allées du Duc de Ventadour L’office de tourisme du Bassin Auterivain et le conseiller numérique de la CCBA s’associent pour vous proposer une journée spéciale e-tourisme pendant la Semaine du Numérique !

RDV le 27 avril à Lagardelle-sur-Lèze (gratuit, inscription obligatoire) Au programme

10h30-12h : visite virtuelle de l’église de Venerque – à la médiathèque de Lagardelle-sur-Lèze

14h-16h : visite du parc du Vignaou avec l’audioguide de l’office de tourisme – départ de la mairie de Lagardelle-sur-Lèze Un événement organisé dans le cadre du Mois de la Randonnée : voir https://openagenda.com/ccba/events/mois-de-la-randonnee?admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true Contacts

Pour toute information sur la Semaine du Numérique, contactez l’accueil de la CCBA au 05 61 50 99 00

Pour toute information sur la journée tourisme ou le Mois de la Randonnée, contactez l’office de tourisme au 05 61 50 28 71 ou visitez tourisme-auterive.com Allées du Duc de Ventadour 31810 Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/ccba/events/mois-de-la-randonnee?admin_nav%5Bindex%5D=0&admin_nav%5Bfirst%5D=true »}, {« link »: « https://www.tourisme-auterive.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T10:30:00+02:00 – 2023-04-27T12:00:00+02:00

2023-04-27T14:00:00+02:00 – 2023-04-27T16:00:00+02:00 rando nature

