Mois de la randonnée Allées du Duc de Ventadour Venerque Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Venerque

Mois de la randonnée Allées du Duc de Ventadour, 3 avril 2023, Venerque. Mois de la randonnée 3 – 29 avril Allées du Duc de Ventadour En avril, randonnez du bon pied dans le Bassin Auterivain ! La communauté de communes organise pour la 1ère fois le Mois de la Randonnée avec les territoires du Volvestre et de Coeur de Garonne.

L’occasion de :

– découvrir le premier sentier de randonnée porté par la CCBA : la boucle de Venerque « Passerelles entre Rives et Balcons » (balisage, conventions de passage, sécurisation de l’itinéraire). Départ de l’aire de camping-car/allées du Duc de Ventadour

– explorer l’église de Venerque en visite virtuelle après être passé devant en fin de randonnée (voir l’événement « Semaine du Numérique » fin avril)

– se balader en écoutant l’audioguide du parc du Vignaou (voir l’événement « Semaine du Numérique » fin avril)

– collectionner les brochures rando gratuites de l’office de tourisme

– tester le site randohautegaronne.com pour votre prochaine sortie rando Ne ratez pas les dernières publications tourisme & nature en partenariat avec l’office de tourisme :

– nouvelles randofiches pour le Bassin Auterivain

– guide gratuit « 20 randonnées en Haute-Garonne »

– topoguide 861 Via Garona édité par la FFrandonnée

– guide gratuit « un village un chemin » par les Foyers Ruraux 31-65 Pour toute information, contactez l’office de tourisme du Bassin Auterivain au 05 61 50 28 71 ou visitez tourisme-auterive.com Allées du Duc de Ventadour 31810 Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 28 71 »}] [{« link »: « https://www.randohautegaronne.com/ »}, {« link »: « https://www.tourisme-auterive.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T23:30:00+02:00 – 2023-04-03T23:59:00+02:00

2023-04-29T23:30:00+02:00 – 2023-04-29T23:59:00+02:00 rando nature

