Labyrinthe de la voix, « La Clôture en grande pompe » Allées du Château Rochechouart, 30 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa soirée « La Clôture en grande pompe » qui se déroulera le 30 juillet, à 19h dans les allées du Château de Rochechouart. Au programme de cet évènement musical, retrouvez la Java des 20 ans ! Ce sera un grand anniversaire populaire fourmillant d’invités prestigieux, venus pour rendre hommage aux groupes ayant marqué l’histoire du festival (dont ils ont fait partie) : Gullivan, Jean Chocun, Mourad… Il est conseillé de réserver votre place..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Allées du Château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its « La Clôture en grande pompe » evening, to be held on July 30, at 7pm in the avenues of the Château de Rochechouart. On the program for this musical event is the Java of 20 years! It’s going to be a big, popular anniversary, packed with prestigious guests who’ve come to pay tribute to the groups that have marked the festival’s history (and of which they’ve been a part): Gullivan, Jean Chocun, Mourad… We advise you to reserve your place.

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su velada « La Clôture en grande pompe », que se celebrará el 30 de julio a las 19.00 horas en las avenidas del castillo de Rochechouart. ¡En el programa de este acontecimiento musical figura el Java de los 20 años! Será un gran aniversario popular, repleto de prestigiosos invitados que han venido a rendir homenaje a los grupos que han marcado la historia del festival (y que han formado parte de él): Gullivan, Jean Chocun, Mourad… Le aconsejamos que reserve su plaza.

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seinem Abend « La Clôture en grande pomp » ein, der am 30. Juli um 19 Uhr in den Alleen des Schlosses von Rochechouart stattfindet. Auf dem Programm dieses musikalischen Ereignisses steht die Java der 20 Jahre! Es wird ein großer populärer Geburtstag mit vielen namhaften Gästen, die gekommen sind, um den Bands zu huldigen, die die Geschichte des Festivals geprägt haben (und zu denen sie selbst gehörten): Gullivan, Jean Chocun, Mourad… Es ist ratsam, Ihren Platz zu reservieren.

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin