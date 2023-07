Labyrinthe de la voix, « La grosse soirée » Allées du Château Rochechouart, 28 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

L’association « Labyrinthe de la voix » vous invite à sa « Grosse soirée » qui se déroulera le 28 juillet, à 19h dans les allées du Château de Rochechouart. Au programme de cet évènement musical, retrouvez « Le Pied de la Pompe », un groupe riche en énergie rock folk, « Sinsémilia » et sa musique aux touches de ska et de reggae, puis « Alee et Mourad » et leur sens poétique de la révolte et de la tendresse à travers un style Hip-hop. Pour y participer vous devez réserver votre place..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Allées du Château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Labyrinthe de la voix » association invites you to its « Grosse soirée » on July 28, at 7pm in the alleys of the Château de Rochechouart. On the program for this musical event are « Le Pied de la Pompe », a group rich in folk rock energy, « Sinsémilia » and their music with touches of ska and reggae, and « Alee et Mourad » and their poetic sense of rebellion and tenderness through a hip-hop style. To take part, you need to reserve your place.

La asociación « Labyrinthe de la voix » le invita a su « Grosse soirée », que se celebrará el 28 de julio a las 19.00 horas en las avenidas del castillo de Rochechouart. El programa de este evento musical incluye a « Le Pied de la Pompe », un grupo con una rica energía folk-rock, « Sinsémilia » y su música con toques de ska y reggae, y « Alee et Mourad » y su sentido poético de la rebelión y la ternura en un estilo hip-hop. Para participar, hay que reservar plaza.

Der Verein « Labyrinth der Stimme » lädt Sie zu seiner « Grosse soirée » ein, die am 28. Juli um 19 Uhr in den Alleen des Schlosses von Rochechouart stattfindet. Auf dem Programm dieses musikalischen Ereignisses stehen « Le Pied de la Pompe », eine energiereiche Rock-Folk-Band, « Sinsémilia » und ihre Musik mit einem Hauch von Ska und Reggae sowie « Alee et Mourad » und ihr poetischer Sinn für Revolte und Zärtlichkeit durch einen Hip-Hop-Stil. Um daran teilzunehmen, müssen Sie Ihren Platz reservieren.

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin