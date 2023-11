FÊTE DES FLEURS DES ENFANTS Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon, 15 septembre 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Quelques jours après la rentrée des classes, les enfants donneront une seconde vie aux structures fleuries de Luchon en Fleurs pour un défilé fleuri dans les rues de la ville.

2024-09-15 fin : 2024-09-15 18:00:00. .

Allées d’Étigny CENTRE VILLE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



A few days after the start of the school year, the children will give a second life to the flowering structures of Luchon en Fleurs for a flower parade through the streets of the town

Pocos días después del comienzo del nuevo curso escolar, los niños darán una segunda vida a las estructuras floridas de Luchon en Fleurs con motivo de un desfile floral por las calles de la ciudad

Einige Tage nach Schulbeginn werden die Kinder den blühenden Strukturen von Luchon en Fleurs ein zweites Leben geben und eine Blumenparade durch die Straßen der Stadt veranstalten

