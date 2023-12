SPECTACLE DÉAMBULATOIRE & BURLESQUE ALLÉES D’ETIGNY Bagnères-de-Luchon, 2 janvier 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 16:00:00

fin : 2024-02-02 19:00:00

« La promenade des Luperons » avec la troupe Les Vagabondes.

De 16h à 17h à Superbagnères et de 18h à 19h sur les allées d’Etigny à Luchon – Proposé par l’Association des Commerçants et Artisans du Pays de Luchon –

Les Luperons: « Fouilloux, Foudoux, Fouloux, Houpoux et Houdoux » sont cinq lutins sur des échasses qui déambulent et amusent petits et grands. Houdoux est plutôt musical, muni de son instrument il chante ballades et fariboles, Fouilloux et Foulloux sont plutôt dynamiques et farceurs, ils sautillent et dansent sur les mélodies de leurs amis, Foudoux lance en l’air tout objet à porté de mains, alors qu’Houpoux lui est là pour relever la note

.

ALLÉES D’ETIGNY

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



