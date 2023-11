L’ATELIER BULLES Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon, 28 décembre 2023, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Une animation originale avec la sculptrice de bulles de savon géantes Bylette qui créera des bulles éphémères qui se côtoient, virevoltent et s’envolent devant un public captivé..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 19:00:00. .

Allées d’Etigny SQUARE LAURET

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



An original show featuring giant soap bubble sculptor Bylette, who creates ephemeral bubbles that mingle, twirl and soar before a captivated audience.

Un original espectáculo protagonizado por el escultor de pompas de jabón gigantes Bylette, que creará efímeras burbujas que flotan, giran y vuelan ante un público cautivado.

Eine originelle Animation mit der Riesenseifenblasen-Skulpturistin Bylette, die vergängliche Seifenblasen erschafft, die nebeneinander stehen, sich drehen und vor einem gefesselten Publikum davonfliegen.

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE