DEAMBULATION DU PERE NOEL Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon, 24 décembre 2023, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

Pour que la magie de Noël brille dans les yeux des enfants, le Père Noël déambulera dans les rues de la ville..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 19:00:00. .

Allées d’Etigny RUES DE LA VILLE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



To make the magic of Christmas shine in the eyes of children, Santa Claus will be strolling through the streets of the town.

Para acercar la magia de la Navidad a los niños, Papá Noel se paseará por las calles de la ciudad.

Um den Weihnachtszauber in den Augen der Kinder leuchten zu lassen, wird der Weihnachtsmann durch die Straßen der Stadt ziehen.

