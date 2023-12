Stage de danse et bal traditionnel Allées des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

Stage de danse et bal traditionnel Allées des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06 Avec l’association AMTP Quercy.



9h30 – 17h30 : stages de danse et de chant

21h00 : Bal traditionnel aves les AMPétecaires, Tres de Garona

Scène ouverte en fin de soirée. EUR.

Allées des maronniers Espace animations

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

