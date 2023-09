Bal occitan Allées des maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc, 6 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Venez participer à ce bal occitan avec Tornarem Dançar (de la MJC de Cahors). En première partie de soirée, initiation aux danses enfants et adultes par les musiciens des Pastourels.

Les musiciens des Pastourels de la Tour participent à l’animation des rencontres musiciens/danseurs trad’ de Montcuq le vendredi et à des animations diverses organisées aux alentours de Montcuq.

Le groupe Tornarem Dançar est issu de l’atelier de musique traditionnelle de la MJC Cahors. Il pratique un répertoire essentiellement local et régional avec des bourrées, des valses, des mazurkas, des scottishes, des danses d’animation….

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

Allées des maronniers Espace animations

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Come and take part in this Occitan ball with Tornarem Dançar (from MJC Cahors). In the first part of the evening, initiation to children’s and adult dances by Pastourels musicians.

Les Pastourels de la Tour?s musicians take part in the Montcuq trad? musician/dancer get-together on Fridays, and in various other events around Montcuq.

The Tornarem Dançar group grew out of the MJC Cahors traditional music workshop. Their repertoire is essentially local and regional, with bourrées, waltzes, mazurkas, scottishes, animation dances…

Venga y participe en esta danza occitana con Tornarem Dançar (del MJC de Cahors). En la primera parte de la velada, iniciación a los bailes de niños y adultos a cargo de los músicos Pastourels.

Los músicos Pastourels de la Tour participan los viernes en los encuentros de músicos y bailarines de Montcuq y en otras manifestaciones organizadas en la región de Montcuq.

El grupo Tornarem Dançar surgió del taller de música tradicional del MJC de Cahors. Su repertorio es esencialmente local y regional, con bourrées, valses, mazurcas, scottishes y danzas para ocasiones especiales…

Nehmen Sie an diesem okzitanischen Ball mit Tornarem Dançar (vom MJC Cahors) teil. Im ersten Teil des Abends werden Kinder und Erwachsene von den Musikern der Pastourels in die Tänze eingeführt.

Die Musiker der Pastourels de la Tour nehmen freitags an der Animation des Treffens traditioneller Musiker und Tänzer in Montcuq und an verschiedenen Veranstaltungen in der Umgebung von Montcuq teil.

Die Gruppe Tornarem Dançar ist aus dem Workshop für traditionelle Musik des MJC Cahors hervorgegangen. Ihr Repertoire umfasst hauptsächlich lokale und regionale Tänze wie Bourrées, Walzer, Mazurkas, Schottische Tänze und Animationstänze…

Mise à jour le 2023-09-14 par OT CVL Castelnau-Montratier