Le Grand Observatoire – Atelier ludique Allées de Tourny Périgueux, 24 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

En compagnie de Kristof Guez, artiste photographe concepteur du projet, approchez-vous du Grand Observatoire, machine insolite à regarder la ville et découvrez les allées de Tourny et la vue imprenable qu’elles offrent sur le quartier Saint-Georges !

En pénétrant dans cette « camera obscura » ou chambre noire géante, vous ferez l’expérience sidérante de découvrir une image couleur grand format du paysage extérieur, sans électricité. C’est renversant !

Après cette découverte, les participants seront invités à expérimenter à leur tour des prototypes de machines à observer. Un moment ludique pour toute la famille !.

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

Allées de Tourny Esplanade du Souvenir

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the company of Kristof Guez, the artist-photographer who conceived the project, approach the Grand Observatoire, an unusual machine for looking at the city, and discover the Allées de Tourny and the breathtaking view they offer over the Saint-Georges district!

When you step inside this « camera obscura » or giant darkroom, you?ll have the astonishing experience of discovering a large-format color image of the landscape outside, without electricity. Stunning!

After this discovery, participants will be invited to experiment with prototype observation machines. Fun for all the family!

En compañía de Kristof Guez, el artista-fotógrafo que ha diseñado el proyecto, acérquese al Gran Observatorio, una forma insólita de ver la ciudad, y descubra las Allées de Tourny y las impresionantes vistas que ofrecen sobre el barrio de Saint-Georges

Al entrar en esta « cámara oscura » o cuarto oscuro gigante, vivirá la asombrosa experiencia de descubrir una imagen en color de gran formato del paisaje exterior, sin electricidad. ¡Es asombroso!

Tras este descubrimiento, se invitará a los participantes a experimentar con prototipos de máquinas de observación. ¡Diversión para toda la familia!

In Begleitung des Fotokünstlers Kristof Guez, der das Projekt entworfen hat, nähern Sie sich dem Grand Observatoire, einer ungewöhnlichen Maschine, um die Stadt zu betrachten, und entdecken Sie die Allées de Tourny und die atemberaubende Aussicht, die sie auf das Viertel Saint-Georges bieten!

Wenn Sie diese « Camera obscura » oder riesige Dunkelkammer betreten, werden Sie die verblüffende Erfahrung machen, ein großformatiges Farbbild der äußeren Landschaft zu entdecken, und das ganz ohne Strom. Es ist umwerfend!

Nach dieser Entdeckung werden die Teilnehmer eingeladen, ihrerseits mit Prototypen von Beobachtungsmaschinen zu experimentieren. Ein spielerischer Moment für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Communal de Périgueux