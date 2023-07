Le Grand Observatoire Allées de Tourny Périgueux, 20 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Avec Le Grand Observatoire, le photographe Kristof Guez et l’architecte Benoit Warneys installent une machine à regarder la ville qui prend la forme d’une « camera obscura » !

Habitants, passants et visiteurs sont invités à entrer dans cette chambre noire de 12 m2 au système optique archaïque pour découvrir la projection du paysage extérieur grand format en couleur qui se forme à l’intérieur et sans électricité : c’est renversant !.

2023-07-20 fin : 2023-07-27

Allées de Tourny Esplanade du Souvenir

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Le Grand Observatoire, photographer Kristof Guez and architect Benoit Warneys set up a city-viewing machine in the form of a « camera obscura »!

Residents, passers-by and visitors alike are invited to enter this 12 m2 darkroom with its archaic optical system to discover the large-format color projection of the exterior landscape that takes place inside, without electricity: it’s stunning!

Con Le Grand Observatoire, el fotógrafo Kristof Guez y el arquitecto Benoit Warneys han creado una máquina de mirar la ciudad en forma de cámara oscura

Residentes, transeúntes y visitantes están invitados a entrar en esta cámara oscura de 12 m2 con un sistema óptico arcaico para descubrir la proyección de gran formato del paisaje exterior en color que se forma en su interior, sin electricidad: ¡es asombroso!

Mit Le Grand Observatoire installieren der Fotograf Kristof Guez und der Architekt Benoit Warneys eine Maschine, um die Stadt zu betrachten, die die Form einer « Camera obscura » annimmt!

Einwohner, Passanten und Besucher sind eingeladen, diese 12 m2 große Dunkelkammer mit ihrem archaischen optischen System zu betreten, um die Projektion der großformatigen Außenlandschaft in Farbe zu entdecken, die im Inneren und ohne Strom entsteht: umwerfend!

