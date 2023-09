Cet évènement est passé Agora des Arts – Concours de peinture Allées de Tourny Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Agora des Arts – Concours de peinture Allées de Tourny Bordeaux, 3 septembre 2023, Bordeaux. Agora des Arts – Concours de peinture Dimanche 3 septembre, 07h30 Allées de Tourny Entrée libre. Rendez-vous le dimanche 8 octobre le long des Allées de Tourny pour participer ou venir voir le 20ème concours de peinture de l’agora des Arts !

Le thème de cette année « Bordeaux SES deux rives » promet du bon de la part des artistes. Infos pratiques Départ : 7h30 – Cour Mably, place de chapelet à Bordeaux

Incription : à partir du 4 septembre – 06.71.00.01.86

Récompenses : 2.200 euros de prix en espèces et nombreux lots à la clé Allées de Tourny allées de Tourny, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.00.01.86 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/agoradesarts33/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T07:30:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde
Lieu Allées de Tourny
Adresse allées de Tourny, 33000 Bordeaux
Ville Bordeaux

